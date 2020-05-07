احترس .. السيجارة الإلكترونية تصيب الإنسان بالسرطان وتسبب الوفاة

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، من أضرار السيجارة الإلكترونية كاشفا أنها تصيب الإنسان بالسرطان وتسبب الوفاة؛ موضحا أن السيجارة قد تؤدي إلى هبوط في القلب، والسجائر العادية أو الالكترونية تؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من المشاكل الصحية.





وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السجائر الإلكترونية تؤدي إلى مشاكل كبيرة في الجهاز التنفسي، والتهاب رئوي شديد وتحدث أزمات قلبية فضلا عن كونها تؤدي إلى إصابة المدخن بالسرطان.





وكشف أن الشيشة كارثة اجتماعية موضحا أن حجر الشيشة يوازي 20 سيجارة وتصيب الأشخاص بأزمات قلبية حادة.





ولفت شعبان، إلى أنه نتيجة احتراق السجائر يتم نقص الهيموجلوبين ونسبة ثاني أكسيد الكربون عندما تزيد وتدخل الرئة لا تستطيع حمل الاكسجين.









وأضاف أن السجائر تساعد على نشاط الكورونا ولذلك يقال إن هذا الفيروس يفضل الرجال ويفضل المدخنين ومعظم من يدخل العناية المركزة من المدخنين.









وأشار إلى أن التدخين يؤدي إلى العديد من المشاكل منها السرطان والسدة الرئوية ويضر القلب ويؤدي لتصلب الشرايين ويدمر الجهاز التنفسي ويسبب سدة شعبية مزمنة.









وتابع شعبان، أن لغة الأرقام توضح الكثير من الحقائق فيما يخص كارثة التدخين في مصر؛ مشيرا الى أن شرائح التدخين تتنوع بين أطفال ويبلغ عددهم 70 ألفا حتى 9 سنوات وتحت 15 عاما أكثر من نصف مليون طفل مدخن والسجائر تستهلك 7 مليارات جنيه يمكن الاستفادة منها فيما هو مفيد بالإضافة إلى استهلاك مثلها في العلاج.









وأضاف شعبان ان السجائر معول من معاول هدم الحضارات وتطرح من الرصيد القومي عندما نعلم أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر أي 80 مليار سيجارة ونحتل مرتبة متقدمة بين الدول المنتشر بها التدخين.









واستطرد أن التدخين أسوأ اختراع في القرنين 20 و21 وفي تاريخ البشرية وضحاياه أكثر من ضحايا أسلحة الدمار الشامل والقنبلة الذرية مشيرا إلى أن السجائر إدمان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهي تستنزف موارد الدول.