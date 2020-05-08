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رياضة

إصابة دييجو سوزا لاعب اتحاد جدة السابق بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:31 ص
دييجو سوزا
دييجو سوزا
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محمد السعيد
أظهرت الفحوصات الطبية إصابة ثلاثة من نادي من جيريمو البرازيلي بفيروس كورونا،من ضمنهم دييجو سوزا لاعب فريق اتحاد جدة السابق.

وذكرت صحيفة " جلوبو" البرازيلية، أن سوزا الذي لعب من قبل في صفوف اتحاد جدة من قبل، أصيب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أثنين من موظفي النادي.

وأضافت الصحيفة، أن من المقرر أن يخضع اللاعب للعزل الصحي 14 يوما، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وكان دييجو سوزا لعب بقيمص اتحاد جدة موسم 2012، وشارك فيه مع النمور في 8 مباريات فقط، سجل خلالهما 3 أهداف.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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