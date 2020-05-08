تعد الكبدة الاسكندراني من أكثر الأكلات اللذيذة انتشارا بين المصريين وتتميز الكبدة الاسكندراني بالمذاق الحار واحتوائها على الفلفل الطازج وتتمع بمذاق خاص يجعل أفراد كثيرين يفضلون تناولها عن الكبدة العادية.

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وتتميز الكبدة الاسكندراني بنكهة خاصة وفى الظروف الحالية يتمنع كثيرون من شراء الأطعمة الجاهزة وفى نفس الوقت لا تعرف جميع النساء طريقة عمل الكبدة الاسكندراني زي المحلات.





ولتتمكني من عمل الكبدة الاسكندراني بمذاق مميز لذا نعرض لكي مجموعة من الوصفات المتنوعة التى تمكنك من عملها بسهولة.





طريقة عمل الكبد والقوانص الاسكندرانى

مقادير طريقة عمل الكبد والقوانص الاسكندرانى :

نصف كيلو كبد

نصف قوانص

زيت

كمون

رأس ثوم صغيرة

فلفل أخضر

فلفل حار

خل

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

طريقة عمل طريقة عمل الكبد والقوانص الاسكندرانى :

- اغسلي الكبد والقوانص جيدًا ويمكن تركهم نص ساعة فى خل وتصفيتهم من المياه.

- قطعي الكبد والقوانص جيدا لقطع صغيرة

- اهرسي الثوم وقطعي الفلفل الأخضر والحار .

- ضعي زيت فى وعاء على النار حتى يسخن، ثم ضيفي إليه بعد ذلك مقدار الثوم المفروم.

- ابدأى بتقليب الثوم ثم أضيفي له الكبد والقوانص وقطرات من الخل انتظرى قليلا وضيفي التوابل من الملح والكمون والفلفل الأسود ثم قلبي جيدا.

- ضعى الكبد والقوانص ثم الفلفل الأخضر ثم الكزبرة الجافة والتقليب جيدا مع القليل من الماء، واستمرى فى التقليب حتى تنضج.

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى زى المحلات بالصور

للشيف سالى فؤاد

مقادير الكبدة الاسكندراني زى المحلات :

نصف كيلو كبدة بقري مقطعة رفيع

فلفل اخضر واحمر وحار

ملح فلفل اسود

ملعقة زيت

كمون

2ملعقة خل

ربع كوب عصير ليمون

بابريكا

4 عيش بلدي

2ملعقة كبيرة ثوم مفروم

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني زى المحلات :

* ضعى الزيت في طاسة على وشوحى جزء من الثوم ثم تضاف الكبدة وتقلب.

* اضيفي الفلفل الاحمر والاخضر وقلبي جيدا وانتظري 3 دقائق.

* اخلطي الخل والليمون والثوم و فلفل حار و كمون وملح وفلفل أسود وبابريكا ثم ضعيه على الكبدة وتقلب جيدا وتقدم.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني للشيف علاء الشربيني

مقادير الكبدة الاسكندراني:

كبدة مقطعة رفيع

ثوم مفروم

فلفل حار

بصل

زيت

ليمون ، وبهارات

طماطم مقطعة جيدا

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى:

- ضعي البصل والبهارات و الليمون والثوم المفروم في وعاء.

- ضعي شرائح الكبدة علي الخليط وقلبيه جيدا

- نضع الزيت في إناء على النار ليسخن نضع الكبدة لقليها في الزيت حتى يقترب نضج الكبدة.

- ضيفي الطماطم والفلفل وقلبي جيدا حتى ينضج.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالارز

للشيف اميرة شنب

مقادير الكبدة الاسكندراني بالارز:

نصف كيلو كبدة

كيلو فلفل رومي

كوب طحينة

خل

عصير ليمون

ثوم مفروم

زيت

ملح - فلفل أسود - كمون

فلفل احمر واخضر حار

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالارز:

* ضعى الفلفل الحار والرومي داخل الكبة ثم اضيفي الكمون وعصير الليمون والثوم والطحينة والخل والملح والفلفل.

* ضعيهم على الكبدة وقلبي جيدا وشوحي على النار مع ملعقة زيت وقلبي حتى تنضج.