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نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي: شعور المواطنين بالملل سبب إهمالهم تجاه كورونا وزيادة الإصابات

السبت 09/مايو/2020 - 10:40 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور فيصل زايد، نائب مدير مستشفى الحسين الجامعى، إن هناك عددًا لا بأس به من الأشخاص الملتزمين بـ الحجر الصحى والبقاء في منازلهم، ولكن البعض الآخر غير ملتزم.


وأضاف "زايد"، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن سبب ارتفاع معدل إصابات كورونا هذا الشهر ومع بداية شهر رمضان الكريم هى شعور بعض المواطنين بالملل من للبقاء بالمنزل، والبدء فى الشعور بأن موضوع فيروس كورونا انتهى.


وأشار إلى أن فيروس كورونا لم ينتهِ، وأنه مستمر لفترة طويلة، لافتا إلى أن هذا لا يعنى توقف الحياة تمامًا وعدم ممارسة المواطنين حياتهم، إلا أنه من الأفضل عدم الخروج إلا بضرورة العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.


وتابع أنه فى وقت سابق ومع بداية أزمة كورونا كان هناك اهتمام كبير من الأشخاص بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والكحول، متابعا أن هذا الشعور بدأ فى التلاشى تدريجيا؛ بسبب طول فترة بقاء الفيروس، حيث كانت هناك تصريحات بانتهاء الفيروس فى وقت سابق مع مرور الوقت، إلا أن هذا الأمر قد تغير الآن نظرا لتطور الفيروس.


ونصح المواطنين أثناء تلك الفترة وتزايد حالات الإصابة بكورونا، بالالتزام وعدم الاختلاط، حيث إن فرصة التقاط العدوى أصبحت أعلى، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة وتطبيقها.

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