بسبب "هروب الزمالك من القمة" .. خالد الغندور: أليو بادجي لاعب على ما تفرج









ونشر خالد الغندور جزءا من تصريحات اليو بادجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق قائلًا:" العيب مش عليك العيب علي اللي سمح لك انك تكتب ده".









وأضاف: "خصوصا أنك أساسًا لاعب علي ما تفرج و ضيعت فرقتك أمام الزمالك ووليد أزارو أفضل منك بكثير".









واختتم لاعب نادي الزمالك السابق:" بس فيه ناس في الاهلي بتحب تدفع فلوس".









وتحدث اليو بادجي عن هروب نادي الزمالك من مواجهة القمة قائلًا:" "بالتأكيد كان لابد من قدوم الزمالك، هم هربوا، وذلك ليس جيدا للكرة المصرية".









وأضاف: "كانت لدي الرغبة في خوض المباراة، ليس بسبب ركلة الترجيح، مباراة كبيرة ودربي ويعطني الفرصة لأحسّن نفسي".

فتح خالد الغندور، لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، النار على مهاجم النادي الأهلي أليو بادجي، بسبب تصريحاته الأخيرة عن نادي الزمالك.