رغم توقف النشاط .. الزمالك يرفع راتب كارتيرون لـ 110 آلاف دولار

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن مسئولي النادي قرروا زيادة القيمة المالية في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.









ويحصل كارتيرون من الزمالك حاليًا على مبلغ 74 ألف دولار في الشهر الواحد، وقرر مسئولو النادي الأبيض زيادة المبلغ إلى 110 يحصل عليهم المدرب الفرنسي شهريًا من النادي الأبيض.





وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء الزمالك استقر على تجديد تعاقد كارتيرون لمدة موسم جديد، بعد نجاحه مع الفريق الأبيض منذ التعاقد معه خلال شهر ديسمبر الماضي خلفًا للصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” المدير الفني السابق للزمالك.







