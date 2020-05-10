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برلمان

منى جاب الله تحذر المواطنين من عدم ارتداء الكمامة

الأحد 10/مايو/2020 - 04:48 ص
منى جاب الله أمين
منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
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حسن رضوان
قالت منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن عجلة الإقتصاد ستعمل من جديد بعد عيد الفطر المبارك ولكن بشروط صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الشروط ارتداء الكمامات واستخدام الكحولات وستكون إجبارية بمعنى أنه فى حاله عدم الالتزام من المواطنين بهذه التعليمات سيتم تطبيق العقوبات الرادعه عليهم.


وأشارت منى أمين سر لجنة الإدارة المحلية البرلمان، إلى ضرورة أن يلتزم المواطن بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة باقى أسرته، موضحة أن قرار فتح المقاهى والكافيهات والمطاعم سيكون عن طريق المتخصصين فى معرفة استقرار الاوضاع الصحية فى مصر من عدمه.

كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الحديث  عن أوضاع العيد سابق لأوانه الآن، لأن الأوضاع الخاصة بالوباء  في مصر قبل العيد بيومين ستحدد الإجراءات، وبالتالي من السابق لأوانه التحدث عن فتح أي مجالات في عيد الفطر، وسيحكم ذلك منحى الإصابات وسلوكيات الجماهير صحيح.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن عدة تصورات للتعامل مع الأمر، لكن القرار في النهاية سيحكمه الوضع الوبائي قبل العيد.
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