منى جاب الله تحذر المواطنين من عدم ارتداء الكمامة

قالت منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن عجلة الإقتصاد ستعمل من جديد بعد عيد الفطر المبارك ولكن بشروط صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الشروط ارتداء الكمامات واستخدام الكحولات وستكون إجبارية بمعنى أنه فى حاله عدم الالتزام من المواطنين بهذه التعليمات سيتم تطبيق العقوبات الرادعه عليهم.









وأشارت منى أمين سر لجنة الإدارة المحلية البرلمان، إلى ضرورة أن يلتزم المواطن بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة باقى أسرته، موضحة أن قرار فتح المقاهى والكافيهات والمطاعم سيكون عن طريق المتخصصين فى معرفة استقرار الاوضاع الصحية فى مصر من عدمه.



