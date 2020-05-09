سلاح وحيد لمواجهة كورونا.. شروط فتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح بعد عيد الفطر

كشفت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب ، الإجراءات المتوقعة بشأن فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الفطر المبارك من مد فترة الحظر بالاضافة الى شروط فتح المقاهى وصالات الجيم والنوادى وصالات الأفراح والسينما.









وقالت " شاكر" لـ"صدى البلد"، إن مد حظر التجول او إرجاع الامور لسابق عهدها أمور لا يتوقعها لا أحد ، لكونها تاتى بناء على أمور تتعلق بصحة وسلامة المواطنين، وهى زيادة عدد المصابين اليومية إضافة الى زيادة أعداد الوفيات اليومية التى اذا ازدادت سيكون هناك إجراءات مشدده





وأكدت د. اليزابيث أنه حتى الأن مصر تسير فى نفس المتوقع ولكن المسؤلية الكبيرة ترجع إلى وعي المواطن فهو بيده ان ينهى هذه الأزمة من جذورها وبيده جعلها تتفاقم فاذا قام بحماية نفسه من المرض وأتبع جميع التعليمات التى صدرت من وزارة الصحة سيحافظ على نفسة وغيره من خطر فيروس كورونا





وتابعت النائبة حديثها:" ماشين نحو قمة المنحى ونتمنى انخفاضه وكلما زاد تزداد الخطورة والوعى هو السلاح الوحيد فى وجهة كورونا والمواجهة كورونا وقائية وليست علاجية".





فتح المقاهى وصالات الجيم

واكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الفترة القادمة ستكون هناك عقوبات مشدده على عدم أرتداء الكمامة، مطالبة بضرورة فتح جزئي لوسائل الترفهية من صالات الجيم والمقاهى والسينما وصالات الأفراح بربع استيعاب المكان بمعنى أذا كان المكان يستوعب 50 شخص يكون متاح لـ 20 شخص فقط لمراعاة التباعد الإجتماعى مع ضرورة التشديد على استخدام الادوات الوقائية للتعايش مع فيروس كورونا واستمرار الحياة.

وطالبت النائبة بان تكون هذا الانفتاح الجزئي بعد عيد الفطر المبارك مع ضرورة تشديد الاجراءات فى ايام العيد لنظرًا لتكدسات والأزدحام.





كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال أنه لا يتوقع أي تغير في مواعيد حظر التجوال الجزئي المزمع تجديدة في نهاية الأسبوع وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.





وتوقع المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن تقتصر الإجراءات الجديدة التي ستصدر نهاية الأسبوع على إجراءات تخص عودة قطاع الفنادق للعمل طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية والذي أقره الاجتماع التنسيقي الخاص بالسياحة منذ يومين.





الاجراءات الخاصة بعيد الفطر المبارك





و قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن أوضاع العيد سابق لأوانه الآن، لأن الأوضاع الخاصة بالوباء في مصر قبل العيد بيومين ستحدد الإجراءات، وبالتالي من السابق لأوانه التحدث عن فتح أي مجالات في عيد الفطر، وسيحكم ذلك منحى الإصابات وسلوكيات الجماهير صحيح.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن لدينا عدة تصورات للتعامل مع الأمر، لكن القرار في النهاية سيحكمه الوضع الوبائي قبل العيد.



