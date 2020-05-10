AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد مجدي عن فرصة تانية: المصايب بتتحدف على زياد

الأحد 10/مايو/2020 - 05:56 ص
احمد مجدى
احمد مجدى
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان احمد مجدى صورة جديدة له عبر "انستجرام" من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني.


وظهر احمد مجدى خلال أحدث المسلسل، وعلق على الصورة : "وبعدين بقى في المصايب اللي بتتحدف عليك دي يا زياد؟ 🤦🏻#فرصة_تانية".


ويشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى.


ومن بين المشاركين في البطولة أيضا، كل من "هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده".


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجدى ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

بالجيتار.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مجدى

مشهد العربية.. أحمد مجدي من كواليس "فرصة تانية"

خطوبة ملك وزياد.. هبة عبد الغني من كواليس "فرصة تانية"

زياد كان ناوي يبدأ صفحة جديدة.. أحمد مجدى ينشر صورة من فرصة تانية

كيوت وحبوب.. هاجر الإبيارى بصحبة زوجها محمد دياب

ترشيحاتنا

الإعلام الإسرائيلي: إيران نفذت هجوما خطيرا على البنية التحتية في تل أبيب

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

390 إصابة بـ فيروس كورونا في المنوفية.. وعزل قرية شنشور .. فيديو

بصور الطفولة.. قريبة ياسمين صبري ترد على شائعات عمليات التجميل

تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير مع ابو هشيمة

وفاة رئيس مخابرات الوفاق الليبية.. وتضارب حول أسباب موته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

قصة حقيقية .. شاب مصري دارت حوله أحداث مسلسل النهاية.. والمؤلف: صدفة غريبة