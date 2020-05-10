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رياضة

المملكة ليست للهلال فقط.. فهد الهريفي يهاجم سامي الجابر

الأحد 10/مايو/2020 - 10:59 ص
فهد الهريفي وسامي
فهد الهريفي وسامي الجابر
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محمد السعيد
شن فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، هجوما عنيفا على سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان سامي الجابر قلل من قوة نادي النصر، خلال تصريحاته لأحد البرامج، خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن النصر ليس منافسا للهلال على البطولات فقط، فالفارق سنوات ضوئية، لا يمكن مقارنة الهلال صاحب الـ 59 بطولة بالنصر صاحب الـ 25 بطولة، وأن الاتحاد هو منافس الزعيم الحقيقي.


وكتب فهد الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" منذ أن كان لاعبا وحتى أمس وسامي الجابر يخطئ ومع كل خطأ هناك من يدافع عنه عنه، لا هو تعدل ولاهم توقفوا!!.. يتوهم.


وأضاف:" النجومية وهم في وهم صناعته الجماهير، اقول له ولهم الاعتذار أتى من البرنامج ولأ تأثير لكم مشكلتنا فيكم وليست فيه".

وتابع:" مع تكرار بعض أخطاء الهلايين والإصرار على تقديمهم؟! لا بد من نزع العاطفة الهلالية والتعامل مع الأكفأ وترك " مافي هالبلد الا هالولد".

واختتم:" أرجوكم خلاص، المملكة ليست للهلال فقط فهي غنية برجالها وكوادرها وأنديتها".
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