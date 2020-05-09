الاتحاد منافسنا الحقيقي.. سامي الجابر يقلل من قوة النصر





وقال سامي الجابر في تصريحات لقناة " روتانا خليجية":" النصر ليس ليس منافسا للهلال على البطولات الفارق سنوات ضوئية، لا يمكن مقارنة الهلال صاحب الـ 59 طولة بالنصر صاحب الـ 25 بطولة".





وأضاف:" المنافسة مع النصر إعلامية وجماهرية فقطـ لكن اتحاد جدة هو منافسنا الحقيقي من حيث عدد الألقاب".





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





يذكر أن الدوري السعودي متوقف من منتصصف شهر مارس الماضي، بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

أكد سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السعودي، أن اتحاد جدة هو المنافس الأول للزعيم على البطولات، وليس النصر.