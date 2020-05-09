AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد منافسنا الحقيقي.. سامي الجابر يقلل من قوة النصر

السبت 09/مايو/2020 - 10:34 ص
سامي الجابر
سامي الجابر
Advertisements
محمد السعيد
أكد سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السعودي، أن اتحاد جدة هو المنافس الأول للزعيم على البطولات، وليس النصر.

وقال سامي الجابر في تصريحات لقناة " روتانا خليجية":" النصر ليس ليس منافسا للهلال على البطولات الفارق سنوات ضوئية، لا يمكن مقارنة الهلال صاحب الـ 59 طولة بالنصر صاحب الـ 25 بطولة".

وأضاف:" المنافسة مع النصر إعلامية وجماهرية فقطـ لكن اتحاد جدة هو منافسنا الحقيقي من حيث عدد الألقاب".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بفارق  6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الدوري السعودي متوقف من منتصصف شهر مارس الماضي، بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصل إلى الثلث الأخير.. هل انحصرت المنافسة بالدوري السعودي بين الهلال والنصر؟

الدوري السعودي.. إعلامي: مبروك للهلال الحصول على دوري الفار الظالم

نجم الهلال السعودي يكشف حقيقة مفاوضات النصر

كاريلو: اللاعبون سبب خسارة الهلال السعودي الدوري الموسم الماضي

اتحاد جدة يطالب بإنهاء الدوري السعودي.. وإعلان الهلال بطلا

مدرب الهلال السعودي: رفضت عرضا من الدوري المصري

ترشيحاتنا

بعد كشف حقيقة إحالتها للتحقيق .. الجمهور يبحث عن إنجي علي

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

تغلب على دوار السيارة بهذه الطرق

اتحقق معايا بسبب "الهوت شورت".. مليش علاقة بطلاق أصالة وطارق العريان.. أبرز تصريحات انجي على في شيخ الحارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع المحافظات.. فيديو

AdvertisementS

مصير الدوري والجبلاية.. أشرف صبحي يكشف استعدادات مصر لمونديال اليد وأهمية الاستثمار الرياضي

الزمالك يجهز خطة جديدة لضم صالح جمعة

مبابي يطالب رابطة الدوري الفرنسي بتكرار ما حدث مع محمد صلاح الموسم الماضي

نسامحه في شهر التسامح.. نجم الإسماعيلي يطالب بالإفراج عن النقاز

بالفيديو كونفرانس.. فيفا يناقش تعديلات اللائحة وانتخابات اتحاد الكرة غدا

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

الدفاع الجديدي يشكو الزمالك في الفيفا بسبب حميد أحداد

بنت الحضري تغني له: عصام الحضري نجم اليوتيوب ده واد شقى وكمان محبوب.. فيديو

لاعب ليفربول: ندمان على ما فعلته مع ميسي.. كنت أواجه الجحيم

فاروق جعفر: نسبة جماهير الزمالك تساوت مع الأهلى مؤخرا والسبب مرتضى منصور .. فيديو

أخبار الرياضة.. فاروق جعفر: مرتضى منصور سبب زيادة جماهير الزمالك.. 300 مليون إسترليني تفصل نادي نيوكاسل عن السعودية

بعد تهديدات أصدقائه بالقتل.. هاشتاج #عمر_جابر يتصدر مواقع التواصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر

تعرف على شيفرولية كابتيفا 2020 chevrolet captiva.. صور