تنازل الهلال عن صدارة الدوري ينقذ الموسم.. اقتراح مثير من النصر السعودي

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا في أغلب دول العالم.





الاتحاد السعودي لكرة القدم، سبق وأن أعلن، في مارس الماضي، تعليق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى إشعار آخر، حين كان جدول الترتيب يشير إلى تربع نادي الهلال على القمة برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن النصر، أقرب ملاحقيه.





ولا تزال المنظومة الرياضية، تسعى إلى استكمال منافسات الموسم الجاري، مما يدفع النقاد والمسؤولين إلى اقتراح سيناريوهات، تتيح لدورينا إنهاء الموسم، دون أن يتعرض للإلغاء.





وفي هذا السياق، غرد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي بنادي النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "إذا كان اتحاد الكرة عازمًا على استكمال الدوري، فإن أمامه هذا الاقتراح، بتقسيم فرق الدوري إلى مجموعتين".





واستطرد: "يكون النصر والهلال على رأس كل مجموعة، ثم يلعب الأول والثاني دوري نصف النهائي، ثم النهائي للفرق الفائزة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر".





وأتم: "وهكذا ينطلق الدوري الجديد في نوفمبر".





ويعني اقتراح الصرامي، تنازل الهلال عن صدارة الدوري منفردًا، وتقسيم أندية الجدول إلى مجموعتين، ثم حسم بطل المسابقة بواسطة نظام المربع الذهبي، أو الدورة الرباعية كما يطلق عليها، وهو نظام اعتاد عليه جماهير الكرة السعودية، إذ تم تطبيقه حتى موسم 2006-2007.