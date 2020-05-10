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فن

بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن

الأحد 10/مايو/2020 - 01:44 م
ادريس ألبا
ادريس ألبا
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شروق ابراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي أول ظهور للنجم العالمي ادريس البا بعد عودته الى موطنه لندن بعد بقائه في المكسيك لأكثر من شهر ونصف، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد. 


وظهر ادريس البا مرتديا تي شيرت اسود و آيس كاب بدون كمامة او قفازات طبية في شوارع العاصمة البريطانية لندن.


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كان ادريس البا أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 16 مارس الماضي بعد مخالطته لزوجة رئيس الوزراء الكندي، وحينها قررت سابرينا دوور البقاء مع زوجها رغم انها لم تكن مصابة كي لا تبتعد عنه.


وفضلت سابرينا دوور البقاء معه من اجل رعايته وهو ما ادى الى اصابتها هي الاخيرة بفيروس كورونا.
بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن
بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن
بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن
بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن
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