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فن

حدث خطأ .. غادة عبد الرازق تكشف حقيقة إساءتها لـ طارق الشناوي

الأحد 10/مايو/2020 - 09:06 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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شروق ابراهيم
ردت الفنانة غادة عبد الرازق ، مجددا على تهمة اساءتها للناقد الفني طارق الشناوي، الذي قرر مقاضاتها وتقديم شكوى لنقابة الإعلاميين والممثلين ضدها. 


ونشرت غادة عبد الرازق عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة :"ما حدث غير مقصود من أحد المسؤولين عن ادارة سوشيال ميديا الخاصة بي". 



وأضافت :" ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي". 


وبدأت الأزمة عندما نشر الحساب الرسمي لغادة عبد الرازق يوم الخميس الماضي، ستوري عن طارق الشناوي تشير إلى أنه يحصل على رشوة من أجل الإشادة بالأعمال الفنية.


وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لـ صدى البلد :" طارق الشناوى: "هناك ثلاث جهات تقدمت إليها بثلاث شكاوى ضد غادة عبد الرازق وهى الطرق الشرغية والقانونية والقضائية التى افضل اتباعها. 


وأوضح طارق الشناوى قائلا : "اننى تقدمت بالفعل الى كل من مجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الممثلين من أجل التحقيق فى الأمر.

حدث خطأ .. غادة عبد الرازق تكشف حقيقة إساءتها لـ طارق الشناوي
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