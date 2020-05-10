حدث خطأ .. غادة عبد الرازق تكشف حقيقة إساءتها لـ طارق الشناوي

، مجددا على تهمة اساءتها للناقد الفني طارق الشناوي، الذي قرر





ونشرت غادة عبد الرازق عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة :"ما حدث غير مقصود من أحد المسؤولين عن ادارة سوشيال ميديا الخاصة بي".





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وأضافت :" ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي".









وبدأت الأزمة عندما نشر الحساب الرسمي لغادة عبد الرازق يوم الخميس الماضي، ستوري عن طارق الشناوي تشير إلى أنه يحصل على رشوة من أجل الإشادة بالأعمال الفنية.









وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لـ صدى البلد :" طارق الشناوى: "هناك ثلاث جهات تقدمت إليها بثلاث شكاوى ضد غادة عبد الرازق وهى الطرق الشرغية والقانونية والقضائية التى افضل اتباعها.







