كل إناء ينضح بما فيه.. رد جديد من طارق الشناوى على اتهامات غادة عبد الرازق









وقال طارق الشناوى فى تصريح جديد لـ "صدى البلد" : كل إناء ينضح بما فيه وأنا لن أهبط لمستوى تراشق اتهامات وألفاظ، خاصة أن هذا ليس هدفى وليس هو اسلوبى الذى اتبعه".









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وأضاف طارق الشناوى قائلا : "هناك ثلاث جهات تقدمت إليها بثلاث شكاوى ضد غادة عبد الرازق وهى الطرق الشرعية والقانونية والقضائية التى أفضل اتباعها.









وأوضح طارق الشناوى قائلا : "اننى تقدمت بالفعل الى كل من مجلس الاعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الممثلين من اجل التحقيق فى الأمر.









وأشار طارق الشناوى قائلا : أنا لا يعنينى مطلقا أن أنفى ما قالته غادة، خاصة أننى معروف ومشهود لى فى عالم صاحبة الجلالة والنقد الفنى وبالتالى يهمنى ان يأخذ القانون مجراه الطبيعى.









وتناقش لجنة الشكاوي والمقترحات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا، الشكوى المقدمة من الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الصفحة الشخصية للفنانة غادة عبدالرازق، حيث يتهمها بالإساءة إليه بفاحش القول.









وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ "صدى البلد" إن الفنانة غادة عبدالرازق وجهت لطارق الشناوى، اتهامات سب وقذف بشكل يسيء إليه.









وتابع المصدر ان الشكاوى طالبت المجلس باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.





وكانت قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.



وأكدت أنها دفعت له أموالًا كي يشيد بمسلسلها "حكاية حياة"، وجاء هذا الهجوم من جانب غادة عبد الرازق، بعدما انتقد الشناوي، مسلسلها " سلطانة المعز " الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي.