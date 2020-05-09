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فن

شهر العسل.. صورة جديدة لـ ياسمين صبري مع زوجها أحمد أبوهشيمة

السبت 09/مايو/2020 - 10:08 م
ياسمين صبرى وأبو
ياسمين صبرى وأبو هشيمة
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محمد بدران

شاركت الفنانة ياسمين صبرى، صورة لها، مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابها على إنستجرام ، وقد ظهرت ياسمين صبري بإطلالة رائعة وجذابة.

وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض المزين بالورود باللون الأخضر، وهو ما ابرز بشكل كبير انوثتها وجمالها الخلاب.


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وخطفت ياسمين صبري الأنظار بترك شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

فيما اختارت ياسمين صبري ان تبرز ملامحها بماكياجها الجذاب والناعم الذى زاد من جمالها ومنحها إطلالة جذابة، فقد اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع أحمر الشفاه باللون الروز.

ولم تتكلف ياسمين صبري في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي.

وظهر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مرتديا تي شيرت باللون الأبيض، وعليه بنطال باللون الأسود، مع حذاء رياضي أنيق ومميز.


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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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