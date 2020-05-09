عمري ما قابلته.. أول رد من غادة عبد الرازق على أزمة طارق الشناوي

نفت الفنانة غادة عبد الرازق اساءتها للناقد طارق الشناوي، بعد الضجة التي اثيرت عقب اتهامه بانها تسيء الى سمعته.





وقالت غادة عبد الرازق في تصريح خاص لـ صدى البلد ؛"لا اعلم اى شيء عن هذه الازمة وواضح جدا من البوست أنه متفبرك".





واضافت: "مسلسل حكاية حياة كان مكسر الدنيا اخليه يكتب عنه ليه وادفع فلوس ليه واصلا انا معرفش طارق خالص ولا عمرى قابلته من ١٥ سنةً".





وقال طارق الشناوي عن ازمته مع غادة من خلال "صدى البلد"، بانه سيتقدم بشكوي الي ثلاث جهات المجلس الاعلي للاعلام ونقابة الصحفيين، ونقابة الممثلين"، لافتا الي انه لن يرفع دعوى قضائية الان.





واوضح انه اذا تقدم بدعوى قضائية الان فلن يستطيع ان يخاطب الجهات الثلاثة، ولفت الي انه سينتظر نتيجة تحقيقهم، واذا لم تكن مرضيه له فسيقوم برفع دعوى للنائب العام".



