بعد زواجها.. دعوى قضائية ضد الفنانة غادة عبد الرازق لهذا السبب

لم تمض ساعات على اعلان زواج الفنانة غادة عبدالرازق من مدير تصوير مسلسلها الجديد هيثم زنيتا ، حتى أقحمت نفسها في أزمة كبرى.

وقامت الفنانة "غادة عبد الرازق" بمهاجمة الناقد طارق الشناوي من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

الناقد طارق الشناوي أبدى انزعاجه من الأمر ، موضحا أن الأمر أصبح منتهيا بالنسبة له عقب تقدمه بشكوى لنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وسيكون رده عليها من خلال الإجراءات القانونية.





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ولمزيد من التفاصيل حول صدام الفنانة "غادة عبدالرازق" والناقد "طارق الشناوي"، شاهد الفيديوجراف التالى.