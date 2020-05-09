غادة عبد الرازق تتهم الناقد طارق الشناوي بالحصول على أموال للإشادة بالأعمال الفنية.. والأخير يرد بقوة





كما أكدت أنها دفعت له أموالًا كي يشيد بمسلسلها "حكاية حياة"، وجاء هذا الهجوم من جانب غادة عبد الرازق، بعدما انتقد الشناوي، مسلسلها "سلطانة المعز" الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي.





اقرأ أيضًا:





وبعد هجوم غادة عبد الرازق ، قال طارق الشناوي، في تصريحات صحفية، إنه لن يرد عليها من خلال السوشيال ميديا بل إنه سوف يقاضيها ويتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.





يذكر أن غادة عبد الرازق تخوض السباق الرمضاني بمسلسل " سلطانة المعز " بجانب كل من محمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، دينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.





ويعرض مسلسل "سلطانة المعز" على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يعرض على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.