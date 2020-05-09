AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غادة عبد الرازق تتهم الناقد طارق الشناوي بالحصول على أموال للإشادة بالأعمال الفنية.. والأخير يرد بقوة

السبت 09/مايو/2020 - 11:51 ص
طارق الشناوي - غادة
طارق الشناوي - غادة عبد الرازق
Advertisements
آيه عاطف
قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.

كما أكدت أنها دفعت له أموالًا كي يشيد بمسلسلها "حكاية حياة"، وجاء هذا الهجوم من جانب غادة عبد الرازق، بعدما انتقد الشناوي، مسلسلها "سلطانة المعز" الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي.

اقرأ أيضًا:

وبعد هجوم غادة عبد الرازق، قال طارق الشناوي، في تصريحات صحفية، إنه لن يرد عليها من خلال السوشيال ميديا بل إنه سوف يقاضيها ويتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.

يذكر أن غادة عبد الرازق تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "سلطانة المعز" بجانب كل من محمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، دينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.

ويعرض مسلسل "سلطانة المعز" على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يعرض على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوسن بدر تهنئ غادة عبد الرازق بمسلسلها الجديد سلطانة المعز

غادة عبد الرازق لـ صدى البلد: دور المرأة القوية في الدراما "بقى لعبتي"

بعد إعلان زواجه من غادة عبد الرازق.. شاهد أحدث ظهور لـ هيثم زنتيا

الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها

ترشيحاتنا

تمريض حلوان تقدم 10 نصائح لمرضى الكبد فى رمضان

ظهور مرض جديد مرتبط بكورونا في نيويورك.. ووفاة طفل وإصابة العشرات

نسامحه في شهر التسامح.. نجم الإسماعيلي يطالب بالإفراج عن النقاز

أول تعليق لـ الأمين العام للأمم المتحدة على سحب ترامب تمويل الصحة العالمية رغم تفشي كورونا

اتحقق معايا بسبب "الهوت شورت".. مليش علاقة بطلاق أصالة وطارق العريان.. أبرز تصريحات انجي على في شيخ الحارة

هيلثي.. 4 أطعمة ممنوع تناولها في شهر رمضان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند

شاهد.. كيا بيكانتو kia picanto x line بتصميم خيالي