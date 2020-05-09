سلطانة المعز الحلقة 15 .. غادة عبد الرازق تخرج من السجن

خرجت غادة عبد الرازق، من السجن بعدما قالت أن الأثار التي عُثر عليها في المنزل هي ملك لشقيقها الراحل سلام، ووصت بتبديل غرفتها بغرفته حتى تحمل الغرفة مواصفات غرفته.

يذكر أن النيابة قامت بحبس الفنانة غادة عبد الرازق، بعد عثور الشرطة على قطعة آثار مخبأة داخل الخزنة الخاصة بها في منزلها، وسط حزن من أهل منطقة المعز.





فيما قام محمود عبد المغني، بزيارتها في الحبس، وواجهته بقتله لشقيقها سلام، وتلفيق قضية الآثار لها، واعترف بأنه المتسبب ما يحدث لها ولعائلتها.