سلطانة المعز الحلقة 15 .. غادة عبد الرازق تخرج من السجن

شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.
خرجت غادة عبد الرازق، من السجن بعدما قالت أن الأثار التي عُثر عليها في المنزل هي ملك لشقيقها الراحل سلام، ووصت بتبديل غرفتها بغرفته حتى تحمل الغرفة مواصفات غرفته.
وإنتهت الحلقة بمواجهة غادة عبد الرازق، لمحمود عبد المغني، الذي شاهدها وهي داخل شارع المعز تقف أمام مدخل العمارة.
يذكر أن النيابة قامت بحبس الفنانة غادة عبد الرازق، بعد عثور الشرطة على قطعة آثار مخبأة داخل الخزنة الخاصة بها في منزلها، وسط حزن من أهل منطقة المعز.
فيما قام محمود عبد المغني، بزيارتها في الحبس، وواجهته بقتله لشقيقها سلام، وتلفيق قضية الآثار لها، واعترف بأنه المتسبب ما يحدث لها ولعائلتها.