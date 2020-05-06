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فن

سلطانة المعز الحلقة 13..غادة عبد الرازق تتنازل عن ممتلكاتها لـ محمود عبد المغني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:05 م
سلطانة المعز
سلطانة المعز
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

قام محمود عبد المغني بتهديد غادة عبد الرازق داخل السجن أثناء زيارة والدتها لها، الامر الذي جعلها تطلب منها أن تكتب له كل ممتلكاتها بإسمه وتتنازل عنها.

بينما قامت غادة عبد الرازق "سلطانة" بإرسال جوابات من داخل السجن، إلى عدد من أهلها واصدقائها في المنطقة، كان من بينهم زوجة شقيقها سلام، وصديقتها دينا، ومحمود البزاوي.

يذكر أن النيابة قامت بحبس الفنانة غادة عبد الرازق، بعد عثور الشرطة على قطعة آثار مخبأة داخل الخزنة الخاصة بها في منزلها، وسط حزن من أهل منطقة المعز.

فيما قام محمود عبد المغني، بزيارتها في الحبس، وواجهته بقتله لشقيقها سلام، وتلفيق قضية الآثار لها، واعترف بأنه المتسبب ما يحدث لها ولعائلتها.
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