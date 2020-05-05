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فن

غادة عبد الرازق تشارك جمهورها صورة مع فريق عمل مسلسل سلطانة المعز

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:19 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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ندى فكري
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها من مسلسل " سلطانة المعز " عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت غادة عبدالرازق علي الصورة قائلة: " فريق عمل سلطانة المعز ".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، وعلق أحدهم قائلا:" المسلسل تحفه يا غاده ".

وتابعت أخرى قائلة :" حلوين اوي مع بعض شابوه ليكم ".

وقالت إحدى المعجبات بـ غادة : انتي قمر في المسلسل ده.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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