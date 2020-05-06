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فن

سلطانة المعز الحلقة 12 .. محمود عبد المغني يهدد غادة عبد الرازق داخل السجن

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:18 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

قام محمود عبد المغني، بتهديد غادة عبد الرازق "سلطانة" داخل السجن، بأنه من الممكن أن يأذي عائلتها إن لم تنفذ أوامره، ومن المتوقع أنه يخطط لقتل والدتها.

بينما قامت غادة عبد الرازق بالاتصال بعائلتها من داخل السجن، باستخدام هاتف محمول داخل الزنزانة، لكنها لم تخبرهم شيئًا عن حقيقة زوجها محمد عبد المغني.

يذكر أن النيابة قامت بحبس الفنانة غادة عبد الرازق، بعد عثور الشرطة على قطعة آثار مخبأة داخل الخزنة الخاصة بها في منزلها، وسط حزن من أهل منطقة المعز.

فيما قام محمود عبد المغني، بزيارتها في الحبس، وواجهته بقتله لشقيقها سلام، وتلفيق قضية الأثار لها، واعترف بأنه المتسبب في كل ذلك.
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