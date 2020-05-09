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فن

طارق الشناوي: غادة عبد الرازق خاضت في عرضي ولن أترك حقي

السبت 09/مايو/2020 - 08:57 م
طارق الشناوي وغادة
طارق الشناوي وغادة عبد الرازق
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محمد نحلة
قامت الفنانة غادة عبد الرازق، بمهاجمة الناقد طارق الشناوي، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه ياخذ أموالا كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد.


وأكدت أنها دفعت له أموالًا كي يشيد بمسلسلها "حكاية حياة"، وجاء هذا الهجوم من جانب غادة عبد الرازق، بعدما انتقد الشناوي، مسلسلها "سلطانة المعز" الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي.


ورد الناقد طارق الشناوي  على غادة من خلال  تصريحات ل"صدى البلد"، بانه سيتقدم بشكوي الي ثلاث جهات المجلس الاعلي للاعلام ونقابة الصحفيين، ونقابة الممثلين"، لافتا الي انه لن يقوم بدعوى قضائية الان.

واوضح انه اذا تقدم بدعوى قضائية الان لن يستطيع ان يخاطب الجهات الثلاثة، ولفت الي انه سينتظر نتيجة تحقيقهم، واذا لم تكن مرضيه له سيقوم برفع دعوى للنائب العام".

واكد انه لن يكون هناك صلح نهائيا مع غادة خاصة انها انتهكت عرضه، ويجب ان يكون عقابها شديد ورادع.
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