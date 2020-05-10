ممسوك في كمين.. نجل بيومي فؤاد يتعرض لموقف محرج بسبب والده

تعرض محمد بيومي نجل الفنان بيومي فؤادي إلى موقف محرج بسبب والده.





وكتب عبر فيسبوك: "راجعين من الشغل أنا ووالدي فاستأذنته أمشي وراه عشان يعديني لو في كماين بما إنه معاه تصريح وأنا لأ فوافق ومع أول كمين قابلناه قال للظابط في عربية ورايا هايقولك إنه ابني أنا ماعرفهوش.





وتابع: "ومشي وقفل تليفونه المهم أنا دلوقتي بقالي أهو ساعة الكمين موقفني لو أي حد ينفع ييجي يخرجني أنا في كمين في شارع العريش في الهرم".





اقرأ أيضًا :

أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا





تامر حبيب في حوار لـ«صدى البلد»: دينا الشربيني ليست بطلة بالصدفة.. وهذا سر انسحاب هاني خليفة من لعبة النسيان









يشارك بيومي فؤاد في موسم رمضان بمسلسل "رجالة البيت" وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.



