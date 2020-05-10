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توك شو

لا يقهر.. وهستناك برا.. السقا يفوز على بوسي في فقرة "إيه الأغنية".. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:20 م
بوسي، برنامج إغلب
بوسي، برنامج إغلب السقا
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اسراء صبري
حلت المغنية بوسي، ضيفة في برنامج "اغلب السقا" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.

  
وفي فقرات البرنامج ومسابقة «إية الأغنية» استطاع "السقا" تحقيق الفوز على بوسي.



ومع معرفة السقا بمعظم الأغاني علقت بوسي: "وبعدين بقي..كدا عيب في حقي يا سقا..اصبر عليا".


وعند فوز السقا بالفقرة، عقبت بوسي" هستناك برا يا سقا".


برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.


وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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