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رياضة

هل أساء حارس الزمالك لمدرب منتخب مصر السابق؟.. محمد عواد يرد

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة نشر رقم تليفون مدرب حراس منتخب مصر السابق احمد ناجي، من اجل دفع الجماهير للهجوم عليه وتوجيه السباب اليه على هامش الخلاف بينهم.

ونفى محمد عواد حارس الزمالك، هذا الأمر جملة وتفصيلًا، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا:"ليست أخلاقي أو تصرفاتي".

وكان عواد قد دخل في خلافات مع أحمد ناجي، بعدما استبعده الأخير من بعثة المنتخب في كأس العالم 2018.

وقال احمد ناجي، مدرب حراس سموحة، ان حارس الاسماعيلي السابق والزمالك الحالي أساء له بنشر رقمه هاتفه بين الجماهير لتلقي إتصالات سب وإهانة.

وتابع ناجي خلال حديثه مع "إذاعة الشباب والرياضة" : "تصرفات محمد عواد صبيانية، لقد وصل الأمر لتجاوزات، ونشر رقم هاتفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي يشتمني الناس، و اضطررت لإغلاق الهاتف حتى توقف السباب".

وأضاف ناجي: "لا يوجد تواصل بيني وبين محمد عواد، لا أمانع فى الحديث معه ولكنه يبدو لا يزال ساخنا ويواصل الرد لدرجة إنه كتب سيلجأ لجوجل إذا أراد نصيحة، عندما طالبته بالبحث عن فرصة في ناد آخر".
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