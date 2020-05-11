مفاوضات نادي الزمالك مع وليد ازارو.. طارق يحيى يكشف التفاصيل

كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اقتراب مسئولو القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد ازارو ، لاعب فريق الاتفاق السعودي المعار من النادي الأهلي.





وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية ان الزمالك لم يتفاوض مع وليد ازارو لضمه خلال الموسم الجاري كما يشيع البعض.





واضاف: في تصريحاته عبر برنامج زملكاوي" لماذا نفاوض وليد ازارو والزمالك لديه ثلاثه مهاجمين على اعلى مستوى، وهم مصطفى محمد وعمر السعيد وكاسونجو".





واردف نجم نادي الزمالك السابق:" لا يوجد اي مفاوضات بين نادي الزمالك و وليد ازارو، ولم يتحدث احد مع المغربي سواء من قريب او من بعيد".



