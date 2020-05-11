AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاوضات نادي الزمالك مع وليد ازارو.. طارق يحيى يكشف التفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:34 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
Advertisements
نور عادل ل
كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اقتراب مسئولو القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد ازارو، لاعب فريق الاتفاق السعودي المعار من النادي الأهلي.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية ان الزمالك لم يتفاوض مع وليد ازارو لضمه خلال الموسم الجاري كما يشيع البعض.

واضاف: في تصريحاته عبر برنامج زملكاوي" لماذا نفاوض وليد ازارو والزمالك لديه ثلاثه مهاجمين على اعلى مستوى، وهم مصطفى محمد وعمر السعيد وكاسونجو".

واردف نجم نادي الزمالك السابق:" لا يوجد اي مفاوضات بين نادي الزمالك و وليد ازارو، ولم يتحدث احد مع المغربي سواء من قريب او من بعيد".

كما شدد طارق يحيى، على ان الثنائي محمد عنتر، وعمر السعيد لن يرحلا عن صفوف الزمالك الموسم المقبل، خاصة وان رحيلهما سيعني التعاقد مع بديل لكل منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يرحل عن الأهلي.. قرار سعودي جديد بشأن المهاجم وليد أزارو

وليد أزارو يحسم مصير إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل رباعي الفريق الأبيض

حقيقة التعاقد مع أحمد فتحي وموقف كارتيرون من تجديد عقده ..تصريحات حاسمة لـ مرتضى منصور

أخبار الرياضة.. مخاوف في الأهلي من مقلب أزارو.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الله السعيد.. برشلونة يدرس عدم استكمال الليجا

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

ترشيحاتنا

يلعبون كرة قدم .. ضبط ٢٤ شخصا خالفوا قرار الحظر بشارع اللبينى فى الجيزة

مصطفى عبده لاعب الأهلي: زوجتي سبب اختفائي.. وأفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

إرهاب الإخوان وتركيا في تونس.. الجماعة الإرهابية تهدد نائبة برلمانية بالقتل

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

شاهد .. انهيار عقار من 5 طوابق في باب الشعرية ووفاة شخص.. صور

AdvertisementS

باهر المحمدي يوجه صفعة لـ الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يضحي بالزمالك مقابل الأهلي.. عرض أوروبي مغر لـ رمضان صبحي

ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

نجم الزمالك السابق يروي كواليس الانسحاب من مباراة الأهلي الشهيرة.. فيديو

مصطفى عبده لاعب الأهلي: زوجتي سبب اختفائي.. وأفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

نجم الزمالك السابق: حازم إمام أفضل من محمد صلاح.. فيديو

إبراهيم فايق يكشف الكواليس كاملة في إنهاء أزمة مهاجم الزمالك.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. عبدالله السعيد يهزم الأحمر.. صدمة للجماهير بشأن رحيل رمضان صبحي

من جديد.. إبراهيم سعيد يشعل السوشيال ميديا بتقليد مبروك عطية

باريس سان جيرمان يفجر مفاجأة بعد طلب برشلونة نيمار

مفاوضات نادي الزمالك مع وليد ازارو.. طارق يحيى يكشف التفاصيل

أحمد فتحي: كنت شاهد عيان على إلغاء الهدف الشهير لـ حسن شحاتة في مرمى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021