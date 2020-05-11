مفاوضات نادي الزمالك مع وليد ازارو.. طارق يحيى يكشف التفاصيل

كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اقتراب مسئولو القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد ازارو، لاعب فريق الاتفاق السعودي المعار من النادي الأهلي.
وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية ان الزمالك لم يتفاوض مع وليد ازارو لضمه خلال الموسم الجاري كما يشيع البعض.
واضاف: في تصريحاته عبر برنامج زملكاوي" لماذا نفاوض وليد ازارو والزمالك لديه ثلاثه مهاجمين على اعلى مستوى، وهم مصطفى محمد وعمر السعيد وكاسونجو".
واردف نجم نادي الزمالك السابق:" لا يوجد اي مفاوضات بين نادي الزمالك و وليد ازارو، ولم يتحدث احد مع المغربي سواء من قريب او من بعيد".
كما شدد طارق يحيى، على ان الثنائي محمد عنتر، وعمر السعيد لن يرحلا عن صفوف الزمالك الموسم المقبل، خاصة وان رحيلهما سيعني التعاقد مع بديل لكل منهما.