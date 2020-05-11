موجة شديدة الحرارة.. 8 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

تضرب البلاد موجة من الطقس الحار بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة على القاهرة في ذروتها غدا الثلاثاء 40 درجة مئوية.
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