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أخبار البلد

موجة شديدة الحرارة.. 8 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:41 ص
موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة
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نورهان خفاجي
تضرب البلاد موجة من الطقس الحار بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة على القاهرة في ذروتها غدا الثلاثاء 40 درجة مئوية.

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ويرصد موقع صدى البلد عدة نصائح عاجلة من الأرصاد للتعامل مع الطقس الحار في رمضان : 
-ارتداء الملابس الصيفية اعتبارا من الأربعاء القادم
-يفضل أن تكون الملابس قطنية فاتحة الألوان
-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة
-عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة
-التعجيل بوقت الإفطار وتأخير وقت السحور وشرب السوائل بكميات كبيرة
-الابتعاد عن المواد السكرية بقدر المستطاع
-عدم إغلاق زجاج السيارات بالكامل 
-الاطمئنان على قيمة الضغط الجوى داخل إطارات السيارات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 26 15
طنطا 30 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 16
بلطيم 26 17
مطروح 25 14
السلوم 31 16
سيوة 32 16
بورسعيد 25 18
دمياط 25 17
الزقازيق 32 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 26 16

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