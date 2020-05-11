موجة شديدة الحرارة.. 8 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

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للتعامل مع الطقس الحار في رمضان :

ويرصد موقع صدى البلد عدة نصائح عاجلة من

-ارتداء الملابس الصيفية اعتبارا من الأربعاء القادم

-يفضل أن تكون الملابس قطنية فاتحة الألوان

-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة

-عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة

-التعجيل بوقت الإفطار وتأخير وقت السحور وشرب السوائل بكميات كبيرة

-الابتعاد عن المواد السكرية بقدر المستطاع

-عدم إغلاق زجاج السيارات بالكامل

-الاطمئنان على قيمة الضغط الجوى داخل إطارات السيارات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

الإسكندرية 26 15