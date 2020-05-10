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أخبار البلد

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والعظمى تصل لـ 40 درجة

الأحد 10/مايو/2020 - 11:06 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الإثنين، بداية موجة شديدة الحرارة على البلاد، حيث يكون هناك ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، يستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة القادمة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة في ذورة الموجة الحارة المتوقعة، بعد غدا، الثلاثاء، إلى 40 درجة مئوية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن ذورة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، تكون الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن يكون حالة الطقس، خلال هذه الفترة شديد الحرارة خلال ساعات النهار وما بين المائل للحرارة الرطب ليلا والمعتدل أحيانا، هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جدا فقط على شمال سيناء، وفى نهاية الفترة سكون، هناك أمطار خفيفة على أقصى جنوب صعيد مصر فقط.

وتكون سرعة الرياح خلال هذا الأسبوع، خفيفة إلى معتدلة تتيح مزاولة كافة الأنشطة البحرية والسفر على الطرق.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الصيفية اعتبارا من الأربعاء القادم، ويفضل أن تكون القطنية فاتحة الألوان، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة، فضلا عن التعجيل بوقت الإفطار وتأخير وقت السحور وشرب السوائل بكميات كبيرة والابتعاد عن المواد السكرية بقدر المستطاع، وعدم إغلاق زجاج السيارات بالكامل والاطمئنان على قيمة الضغط الجوى داخل إطارات السيارات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا معتدل، غائم جزئيا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، بارد ليلا على القاهر والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد: مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على شماله، لطيف على جنوبه.

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 26 15
طنطا 30 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 16
بلطيم 26 17
مطروح 25 14
السلوم 31 16
سيوة 32 16
بورسعيد 25 18
دمياط 25 17
الزقازيق 32 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 26 16

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