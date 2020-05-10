الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس معتدل، غائم جزئيا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، بارد ليلا على القاهر والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وعلى شمال وجنوب الصعيد: مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على شماله، لطيف على جنوبه.





ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

الإسكندرية 26 15

طنطا 30 16

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 16

بلطيم 26 17

مطروح 25 14

السلوم 31 16

سيوة 32 16

بورسعيد 25 18

دمياط 25 17

الزقازيق 32 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 18

العريش 26 16

رفح 25 15

راس سدر 33 20

نخل 30 13

نويبع 33 23

طابا 32 20

كاترين 28 11

الطور 29 20

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 33 21

مرسى علم 32 21

الفيوم 33 17

بنى سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 35 16

سوهاج 35 18

قنا 36 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 36 20

شلاتين 33 22

أبو رماد 32 23

حلايب 30 23