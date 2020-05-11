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محافظات

تشكيل لجنة لمتابعة استمرار العمل بالمشروعات القومية بشمال الأقصر.. صور

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:48 ص
لجنة لمتابعة استمرار
لجنة لمتابعة استمرار العمل بالمشروعات القومية
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شمس يونس
اعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر ، انه فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير اعمال المشروعات القائمة تم تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية.

وذلك للتأكد من التزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتم تشكيل اللجنة بقيادة  رئيس مركز ومدينة الزينية وعضوية كل من المهندس اسعد مصطفى مديرعام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات ويوسف جلال نائب رئيس المركز و المهندس اشرف عبدالهادي مدير  الادارة الهندسية بالمركز و حمدى رجب مدير الشؤون القانونية .

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و تابعت اللجنة اعمال استكمال رصف نصر الله - العشى وكذلك متابعة اعمال مشروع محطة رفع العشى بحضور المهندس محمد ماهر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد حمادة مسئول المحطات.

وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمرور والمتابعة المستمرة على الطرق المقرر رصفها والمشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية .

وفى سياق متصل تم تنفيذ اليوم اعمال رش وتعقيم لعدد من الادارات  التابعة لمركز ومدينة الزينية وشملت  إدارة الشؤون الاجتماعية  و التموين و الزراعة و الشباب والرياضة  ومبنى ديوان  مجلس المدينة وذلك فى اطار البروتوكول المتبع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
تشكيل لجنة لمتابعة استمرار العمل بالمشروعات القومية بشمال الأقصر.. صور
تشكيل لجنة لمتابعة استمرار العمل بالمشروعات القومية بشمال الأقصر.. صور
تشكيل لجنة لمتابعة استمرار العمل بالمشروعات القومية بشمال الأقصر.. صور
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