بعد علاج 144 مصابا بـ كورونا .. مغادرة الفريق الطبي الرابع لمستشفى عزل أسنا.. صور

أعلن الدكتور شريف موسي رئيس الفريق الطبي بمستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الاقصر، مغادرة الفريق الطبي الرابع بعد عملهم لمدة 14 يوما بالمستشفى وبدا استلام مهام العمل الطبي فريق آخر.

وأوضح أن هذا الفريق استطاع في خلال 14 يوما تقديم اعلى معدلات شفاء وخروج منذ بدء استقبال المستشفي للمصابين بكورونا حيث كان إجمالي دخول المرضى للمستشفى 153 حالة تحسن وخروج للمنزل 114 حالة خروج نقاهة للنزل 30 حالة اجمالى الوفيات 9 حالات.





وأشار إلى أن الفريق كان تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد محمود مديرة المستشفي ويضم من الأطباء الدكتور أمير عدنان والدكتور محمد عمر والدكتور ابراهيم فوزى والدكتور أحمد عبده والدكتور أحمد سراج والدكتور هشام خالد والدكتور محمد محمود والدكتور حسام فتحى والدكتورة آلاء اسلام والدكتور محمد عبد الغفار والدكتور محمد عبد البارى والدكتور محمد رمضان والدكتور محمد عبد النبى والدكتور حسن عبد الرازق.

وتابع أن من الأطباء وفد جامعة جنوب الوادى بكلية طب قنا الدكتور أحمد فتحى والدكتور حجاجى منصور والدكتور محمد جابر والدكتور آمال شحاتة ومن الأطباء الصيادلة الدكتور مصطفى عبد الوهاب والدكتور حسين جمال والدكتورة ياسمين يسرى والدكتورة شيماء عبد الحميد

وأضاف من الأطباء الإداريين هم الدكتور محمد كشك والدكتور مصطفى صابر والدكتور تيسير سراج والدكتور أحمد حمدي والدكتور كمال الشاذلى والدكتورة فاطمة كرم وأعضاء هيئة التمريض برئاسة رضا التونى و سيد الشحات.