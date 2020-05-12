«المهن التمثيلية» تعتذر لنقابة الصحفيين بخطاب رد اعتبار للناقد طارق الشناوي

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تلقى خطابا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ردا على مخاطبته له بخصوص شكوى الزميل الناقد الفني طارق الشناوي بخصوص ما نسب للفنانة غادة عبدالرازق من تصريحات سلبية تجاهه.





و أعرب نقيب المهن التمثيلية في خطابه عن أن "اعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى راسهم الفنانة غادة عبدالرازق التي لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدا".





وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر إ حالة الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الفنانة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة اشرف زكي للتحقيق فيها وافادة المجلس بنتائج التحقيق.





وارسل المجلس خطابا الى نقابة المهن التمثيلية ، لفتح التحقيق وإفادة المجلس بنتائجه .





و نص الخطاب انه تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، نثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأواصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".





وقد تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.



