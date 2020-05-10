طارق الشناوي: 6 أعمال درامية الأفضل في رمضان 2020





وقال طارق الشناوى لـ "صدى البلد": "أرى أن أفضل الأعمال الفنية التى تعرض حاليا فى رمضان بعد مرور النصف الأول منه هى الاختيار و100 وش والبرنس وونحب تانى ليه ولما كنا صغيرين والفتوة.





أقرأ أيضا









وأضاف طارق الشناوى أن هذه الأعمال تستحق المشاهدة كونها أعمالا تقدم مضمونا فنيا جديدا فضلا عن أنها جيدة الصنع.









وتابع طارق الشناوى: أرى أن الكوميديا فى رمضان هذا العام غير جيدة ومعظمها يميل الى الاستظراف باستثناء 100 وش.









يذكر أنه يعرض فى رمضان هذا العام 24 عملا فنيا بين الكوميديا والتراجيديا والقضايا الاجتماعية.