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فن

طارق الشناوي: 6 أعمال درامية الأفضل في رمضان 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 01:44 ص
طارق الشناوى
طارق الشناوى
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أحمد إبراهيم
كشف الناقد طارق الشناوى عن افضل الأعمال الدرامية التى تعرض فى رمضان الحالى، بعد مرور 15 يوما على رمضان. 


وقال طارق الشناوى لـ "صدى البلد": "أرى أن أفضل الأعمال الفنية التى تعرض حاليا فى رمضان بعد مرور النصف الأول منه هى الاختيار و100 وش والبرنس وونحب تانى ليه ولما كنا صغيرين والفتوة. 

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وأضاف طارق الشناوى أن هذه الأعمال تستحق المشاهدة كونها أعمالا تقدم مضمونا فنيا جديدا فضلا عن أنها جيدة الصنع. 


وتابع طارق الشناوى: أرى أن الكوميديا فى رمضان هذا العام غير جيدة ومعظمها يميل الى الاستظراف باستثناء 100 وش. 


يذكر أنه يعرض فى رمضان هذا العام 24 عملا فنيا بين الكوميديا والتراجيديا والقضايا الاجتماعية.  
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