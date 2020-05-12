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أخبار البلد

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:15 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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نورهان خفاجي
تشهد حالة الطقس في مصر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، كبداية لموجة حارة تشهدها البلاد وتستمر لمدة أسبوع، حيث سيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال ساعات الليل.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، باردا ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويكون حارا نهارا على جنوب سيناء لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


ويكون الطقس اليوم أيضا شديد الحرارة على شمال الصعيد نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر، ستؤثر عليه الموجه الحارة حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث إن خرائط التوزيعات تشير إلى أن هناك رياحا مؤثرة قادمة من شبة الجزيرة العربية، وبالتالي هناك ارتفاع متوقع في الرطوبة مما تسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة المتوقع، ويسبب أيضا شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر.


وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال هذه الفترة، تبدأ يوم الخميس القادم على محافظات وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق قليلة من سيناء، وسوف تمتد حتى الاثنين القادم على فترات متقطعة وكميات مختلفة ما بين الغزيرة والرعدية على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخفيفة على القاهرة والوجة البحري ومدن القناة ومحافظات القناة.

أما بالنسبة لسرعات الرياح، قد تنشط أحيانا متوسطة السرعة دون أدنى تأثير على حركة الملاحة البحرية أو على حركة السفر أو المزروعات، ونصح خبراء الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الصيفية اعتبارا من بعد غد، الأربعاء، ونضح بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وعدم الجلوس في الأماكن الضيقة المغلقة سيئة التهوية وشرب السوائل والعصائر بقدر المستطاع وأكل الحلويات والمأكولات السكرية.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 18، ويكون على السواحل الشمالية 27 للعظمى و16 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 23. 

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