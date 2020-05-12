بسمة مهاجمة رامز جلال: مبحبش اللي بيعمله في المقالب ..فيديو

وقعت الفنانة بسمة، ضحية مقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، في حلقة اليوم، الثلاثاء.





وخلال المقلب، شنت الفنانة بسمة، حملة نقد لاذع على الفنان رامز جلال، قائلة "لا أحب ما يفعله في الناس في برامج المقالب، وهو ممثل مقبول بالنسبة لي".





وبمجرد ظهور رامز، من خلف صورته، صرخت الفنانة بسمة بشدة مصدومة منه.





وجاوبت الفنانة بسمة، على أسئلة أروي، خلال المقلب، بكل صراحة وجراءة، مؤكدة أنها دخلت لعالم التمثيل من باب الصدفة.





وأكدت الفنانة، أنها تحب المرأة القوية وأنها ليس لديها أي كراهية من الزواج وخاصة بعد طلاقها.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.