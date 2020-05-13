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أخبار البلد

التنمية المحلية: نقل 582 موظفا من الوزارة إلى العاصمة الإدارية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:14 ص
الانتقال الى العاصمة
الانتقال الى العاصمة الادارية
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ايمان البكش
تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعة اليوم الأربعاء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف انتقال الوزارة  للعاصمة الإدارية الجديدة، وأعداد الموظفين المقرر نقلها لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية. 

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية لكل من الوزارة ودواوين عموم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى. 

وتمت الإشارة إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بتحليل بيانات العاملين بالوزارة فيما يخص الحالة الوظيفية والمؤهلات العلمية والفئة العمرية وتم الاقتراح بنقل حوالي ٥٨٢ موظفًا، كما تم استعراض بعض التيسرات  التي سيتم منحها للعاملين الذين سيتم نقلهم فيما يخص الانتقال اليومي أو الوحدات السكنية وبعض الخدمات الآخري. 

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الدولة تسعي بقوة من عملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة إلى بناء جهاز إدارى كفء ويرتقى لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم. 

كما تضمن الاجتماع أيضًا عرض احتياجات دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها من المهندسين بمختلف التخصصات في ضوء الكتب الدورية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية وذلك للوقوف على العجز الفعلي في تلك التخصصات والبحث عن الوسيلة المثلى لتلبية احتياجات المحافظات من أجل الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدف منها.
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