شعراوي: تحديد مهام النواب متروك للمحافظين في الهيكل الجديد

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،

إن

المهام والملفات المكلف بها نائب المحافظ تكون بالتنسيق مع المحافظين وعدم النص عليها فى الهيكل،

المؤسسى المقترح للمحافظات،

نظرًا لرؤية المحافظين واختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى، وكذا التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الاختصاصات التي سيتم النص عليها فى قانون الإدارة المحلية، وأن يتعامل نواب المحافظين مع جميع الملفات حتى يحصلوا على كل الخبرات في العمل.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية اليوم، الأربعاء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية لكل من الوزارة ودواوين عموم المحافظات و المدن والمراكز والأحياء والقرى.





وأكد شعراوى أهمية تحقيق التكامل والتناغم فى الهياكل التنظيمية المقترحة، وأهمية عنصر التدريب والتأهيل ورفع قدرات وخبرات الكوادر البشرية للعاملين بالمحليات سواء فى الديوان العام للوزارة أو المحافظات، مشيرا إلى أنه يسعى إلى أن يتضمن الهيكل التنظيمى الجديد وضع وصف وظيفي مفصل لجميع الوظائف وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء.





من جانبه، أشاد الدكتور صالح الشيخ بالهياكل المقترحة والجهد الذى تم بذله فى هذا الملف لأداء المهام والتكليفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.





وأكد الشيخ أهمية إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية بحيث يتلاءم مع المستجدات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط والاستثمار.

