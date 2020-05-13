مشروب رمضاني.. طريقة عمل آيس كوفي

لا غنى عن المشروبات الباردة في رمضان، لذلك يجب التنوع في تحضير مختلف المشروبات واليكم طريقة عمل آيس كوفي باللبن في دقائق.
المقادير
• 2 ملعقة صغيرة حبيبات قهوة سريعة الذوبان
• 1 ملعقة كبيرة شراب الشيكولاتة
• 1/2 كوب ماء دافئ
• 15 مكعب من الثلج
• 1/2 علبة حليب مكثف
• 1/2 كوب لبن
طريقة التحضير
- حضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القهوة والماء واخلطي جيدا.
- اضيفي اللبن والحليب المكثف الى القهوة واخلطي المزيج.
- ضعي مكعبات الثلج في الخلاط واخلطي مرة اخرى حتى تصبح سميكة القوام
- ضعي القهوة في أكواب التقديم وقدميها مثلجة مع البسكويت.
المقادير
• 2 ملعقة صغيرة حبيبات قهوة سريعة الذوبان
• 1 ملعقة كبيرة شراب الشيكولاتة
• 1/2 كوب ماء دافئ
• 15 مكعب من الثلج
• 1/2 علبة حليب مكثف
• 1/2 كوب لبن
طريقة التحضير
- حضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القهوة والماء واخلطي جيدا.
- اضيفي اللبن والحليب المكثف الى القهوة واخلطي المزيج.
- ضعي مكعبات الثلج في الخلاط واخلطي مرة اخرى حتى تصبح سميكة القوام
- ضعي القهوة في أكواب التقديم وقدميها مثلجة مع البسكويت.