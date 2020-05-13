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مرأة

مشروب رمضاني.. طريقة عمل آيس كوفي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:55 م
ايس كوفي
ايس كوفي
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آلاء حسن
لا غنى عن المشروبات الباردة في رمضان، لذلك يجب التنوع في تحضير مختلف المشروبات واليكم طريقة عمل آيس كوفي باللبن في دقائق.


المقادير
• 2 ملعقة صغيرة حبيبات قهوة سريعة الذوبان
• 1 ملعقة كبيرة شراب الشيكولاتة
• 1/2 كوب ماء دافئ
• 15 مكعب من الثلج
• 1/2 علبة حليب مكثف
• 1/2 كوب لبن


طريقة التحضير
- حضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القهوة والماء واخلطي جيدا.

- اضيفي اللبن والحليب المكثف الى القهوة واخلطي المزيج.

- ضعي مكعبات الثلج في الخلاط واخلطي مرة اخرى حتى تصبح سميكة القوام

- ضعي القهوة في أكواب التقديم وقدميها مثلجة مع البسكويت.
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