مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

لا يخلو اليوم من فنجان قهوة خاصة في الصباح، فهي تمدنا بالطاقة و النشاط الذي يحتاجه الجسم كذلك تحسن المزاج وتمنحك الحماس والنشاط، وبعيدًا عن شرب القهوة ، يمكنك استخدامها في تنظيف بشرتك و الحصول على وجه رائع وبشرة نضرة .
طريقة استخدام القهوة في تنظيف البشرة :
أعدي فنجان قهوتك واحتسيه بهدوء كعادة كل يوم، وبعدها لا تقومي بغسل الفنجان بل استغلي بقايا القهوة في تنظيف البشرة بطريقة سهلة وبسيطة نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة .
اقرأ أيضًا
أضيفي ملعقة من السكر الخشن لبقايا فنجان القهوة حتى يصبح الخليط خشن قليلًا ويساعدك في فرك بشرتك .
اغسلي وجهك بالغسول المناسب ، حتى تصبح بشرتك نظيفة وجاهزة للتقشير باستخدام خليط القهوة .
ضعي خليط القهوة و السكر على وجهك وافركيه في حركات دائرية لطيفة على البشرة لمدة 5 دقائق.
بعد تدليك البشرة بالقهوة وإزالة الخلايا الميتة، اتركي الخليط على وجهك حتى تجف القهوة .
اغسلي وجهك بماء فاتر ثم استخدمي ماسك طبيعي لنضارة البشرة مثل الزبادي أو العسل أو الحليب البودرة .