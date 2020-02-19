مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة





طريقة استخدام القهوة في تنظيف البشرة :





أعدي فنجان قهوتك واحتسيه بهدوء كعادة كل يوم، وبعدها لا تقومي بغسل الفنجان بل استغلي بقايا القهوة في تنظيف البشرة بطريقة سهلة وبسيطة نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة .





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أضيفي ملعقة من السكر الخشن لبقايا فنجان القهوة حتى يصبح الخليط خشن قليلًا ويساعدك في فرك بشرتك .





اغسلي وجهك بالغسول المناسب ، حتى تصبح بشرتك نظيفة وجاهزة للتقشير باستخدام خليط القهوة





ضعي خليط القهوة و السكر على وجهك وافركيه في حركات دائرية لطيفة على البشرة لمدة 5 دقائق.





بعد تدليك البشرة بالقهوة وإزالة الخلايا الميتة، اتركي الخليط على وجهك حتى تجف القهوة





اغسلي وجهك بماء فاتر ثم استخدمي ماسك طبيعي لنضارة البشرة مثل الزبادي أو العسل أو الحليب البودرة .



