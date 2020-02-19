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مرأة

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:31 م
ماسك القهوة
ماسك القهوة
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رشا عوني
لا يخلو اليوم من فنجان قهوة خاصة في الصباح، فهي تمدنا بالطاقة و النشاط الذي يحتاجه الجسم كذلك تحسن المزاج وتمنحك الحماس والنشاط، وبعيدًا عن شرب القهوة ، يمكنك استخدامها في تنظيف بشرتك و الحصول على وجه رائع وبشرة نضرة . 

طريقة استخدام القهوة في تنظيف البشرة : 

أعدي فنجان قهوتك واحتسيه بهدوء كعادة كل يوم، وبعدها لا تقومي بغسل الفنجان بل استغلي بقايا القهوة في تنظيف البشرة بطريقة سهلة وبسيطة نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة . 

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أضيفي ملعقة من السكر الخشن لبقايا فنجان القهوة حتى يصبح الخليط خشن قليلًا ويساعدك في فرك بشرتك .

اغسلي وجهك بالغسول المناسب ، حتى تصبح بشرتك نظيفة وجاهزة للتقشير باستخدام خليط القهوة .

ضعي خليط القهوة و السكر على وجهك وافركيه في حركات دائرية لطيفة على البشرة لمدة 5 دقائق.

بعد تدليك البشرة بالقهوة وإزالة الخلايا الميتة، اتركي الخليط على وجهك حتى تجف القهوة .

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم استخدمي ماسك طبيعي لنضارة البشرة مثل الزبادي أو العسل أو الحليب البودرة . 

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