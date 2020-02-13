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مرأة

4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًا

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:25 م
مخاطر القهوة ليلا
مخاطر القهوة ليلا
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رشا عوني
يفضل الكثير تناول فنجان من القهوة ليلًا وفي ساعات متأخرة قبل النوم، وعلى الرغم من الفوائد الصحية الهائلة لـ القهوة إلا أن تناولها ليلًا ليس أمرًا صحيًا بل يتسبب في بعض المشاكل الصحية للجسم . 

بحسب موقع healthline إليك ابرز مخاطر تناول القهوة ليلًا : 

1- الأرق
تناول القهوة في المساء أو الليل يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم، لذا يفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار يوميًا . 

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2- الهضم
يؤثر تناول القهوة ليلا على عملية الهضم، خاصة وأنه في المساء ومع اقتراب ساعة النوم يجب تقليل الوجبة التي تتناولها و الاكتفاء بفواكه أو زبادي حتى لا تتعب معدتك أثناء النوم، ولذلك ينصح أيضًا بتجنب القهوة قبل النوم . 

3-البول
الكافيين عامل مساعد في إدرار البول وهو أمر صعب أثناء فترة النوم لذا يفضل عدم تناول القهوة قبل النوم.

4- فنجان القهوة ليلًا يجعلك تستيقظ عدة مرات خلال نومك .
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