لعشاق القهوة.. طريقة تحضير مشروب شتوي بنكهة الكوفي

تعد القهوة من أكثر المشروبات التي يتناولها الجميع يوميًا، فهي صحية ومنشطة للعقل، إلا أن الإفراط في تناولها قد يهدر فوائدها لذا يفضل تناولها مرتين فقط يوميًا وخاصة خلال النهار، أما خلال المساء يمكنك استبدال القهوة بمشروب شتوي مكون من عدة مقادير من ضمنها القهوة أيضًا وهو مشروب الكاكاو بالحليب والقهوة.
مكونات مشروب الكاكاو بالحليب والقهوة :
كأس حليب
ملعقة قهوة
ملعقة كاكاو
قطعة شيكولاتة بالحليب
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طريقة تحضير مشروب الكاكاو بالحليب والقهوة:
ضعي الحليب على نار هادئة وأضيفي له ملعقة من مسحوق الكاكاو، ثم ضيفي ملعقة من القهوة، وضيفي للخليط قطعة شيكولاتة بالحليب (تباع في المحلات) وقلبي المكونات واتركيها على نار هادئة حتى تتجانس.
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