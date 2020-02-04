لعشاق القهوة.. طريقة تحضير مشروب شتوي بنكهة الكوفي

كأس حليب

ملعقة كاكاو

قطعة شيكولاتة بالحليب





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طريقة تحضير مشروب الكاكاو بالحليب و القهوة





ضعي الحليب على نار هادئة وأضيفي له ملعقة من مسحوق الكاكاو، ثم ضيفي ملعقة من القهوة، وضيفي للخليط قطعة شيكولاتة بالحليب (تباع في المحلات) وقلبي المكونات واتركيها على نار هادئة حتى تتجانس.