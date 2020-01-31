مخاطر بالجملة.. ماذا يحدث عند تناول القهوة على معدة فارغة ؟

يبدأ الكثير يومهم بتناول كوب من القهوة ، قبل تناول وجبة الإفطار، ورغم أن القهوة لها العديد من الفوائد الصحية، إلا أن تناولها على معدة فارغة أمر ضار بالصحة ويسبب بعض المشاكل خاصة بالجهاز الهضمي.
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بحسب موقع Healthline ، فإن تناول القهوة على معدة فارغة يهيج المعدة ويزيد من اضطرابات الأمعاء وخاصة القولون العصبي، كما يسبب حرقة بالمعدة، والشعور بحرقة، وغثيان، وتسبب عسر الهضم .
وعن سبب خطورة تناول القهوة على معدة فارغة، فذلك يرجع إلى أن القهوة تحفز إنتاج حمض بالمعدة، لذا عند تناولها على معدة فارغة، فلا يوجد طعام آخر يمنع هذا الحمض الذي يسبب إتلاف بطانة المعدة .
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كما أشار موقع Healthline إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يزيد من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، لأن القهوة تحفز إنتاج الكورتيزول لكن الجسم بشكل طبيعي تكون لديه مستويات الكورتيزول مرتفعة بالفعل بمجرد الاستيقاظ، لكن عند تناول القهوة صباحًا وعلى معدة فارغة تزيد من إنتاج مستويات الكورتيزول وهو أمر خطير، لذا ينصح الأطباء بتناول القهوة بعد الاستيقاظ بحوالي ساعتين .