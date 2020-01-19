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7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟

الأحد 19/يناير/2020 - 08:54 م
قهوة
قهوة
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رشا عوني
لا يخلو اليوم من كوب قهوة ساخن يمد الجسم بالطاقة والنشاط ويحسن صحة القلب، فهي المشروب اليومي المفضل للكثير.. إلا أن الإفراط في تناولها يجعل لها آثارا سيئة خاصة عند تناول أكثر من 3 أكواب في اليوم .

نصح موقع healthline بإضافة ملعقة من مسحوق الكاكاو إلى القهوة عند إعدادها، فهي طريقة جديدة لها العديد من المزايا الصحية لمشروب القهوة بالكاكاو ومنها :

-الكاكاو مضاد للالتهابات
- الكاكاو يخفض ضغط الدم
- يعمل الكاكاو على زيادة الكوليسترول الجيد
- يخفض الكاكاو الكوليسترول الضار بالجسم
- يحتوي الكاكاو على مركب الفلافونويد الذي يعزز صحة القلب والشرايين
- الكاكاو يعمل على تحسين المزاج وتقليل التوتر
- يقلل من احتمالية تشكيل جلطات دموية .
7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟
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