مشاكل بالمعدة وعصبية.. 5 أعراض تستوجب تقليل القهوة





هناك بعض الإشارات التي يصدرها جسمك تنبهك بأنك تتناول القهوة بشكل مفرط وعليك التقليل من تناولها كما ذكرها موقع brightside :





1- مشاكل في المعدة

القهوة عادة ما تكون ملينة للمعدة، لكن الإفراط في تناول القهوة يجعل البراز رخوا وقد يصل لمرحلة الإسهال.





2- تفقد تأثيرها عليك

القهوة تحفز الجهاز العصبي بسبب محتواها من الكافيين، لكنها أيضًا تحتوي على عنصر كيميائي اسمه الأدينوزين، يزداد هذا العتصر بالجسم ثم ينخفض ، وأكدت الدراسات أن شرب القهوة أكثر من اللازم يجعلم تشعر بالتعب وتشعر بالنعاس رغم أنها من المفترض أن تقيك مستيقظًا، فلا يصبح لها تأثير.





3- التوتر الشديد

الكافيين في القهوة يزيد من اليقظة، لكن عند تناول جرعات كبيرة من القهوة يوميًا يمكن أن يؤدي إلى للقلق والعصبية؛ لأنها تطلق الأدرينالين في الجسم مما يؤثر على سلوكك، فإذا لاحظت أنك تشعر بالتوتر الشديد، فيجب أن تتحكم في استهلاك الكافيين.





لا يخلو اليوم من كوب أو أثنين من القهوة، لكن عادة ما يحذر الأطباء من الإفراط في تناولها، وينصحون بالاكتفاء بكوبين فقط والأفضل تناولها في النصف الأول من اليوم والابتعاد عن تناولها ليلًا.

4- الأرق وصعوبة النوم

القوة تجعلك مستيقظ خاصة عند تناولها مساءًا وقبل النوم بوقت قصير، فتؤثر على النوم وتصيبك بالأرق، وأظهر الباحثون أن تناول كميات كبيرة من القهوة يمكن أن يزيد من الوقت الذي تحتاجه لتغفو.





5- زيادة ضربات القلب

قد تتسبب القهوة في ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، لذا إذا شعرت بأي تعب بعد شرب القهوة عليك التقليل منها.