مفيدة أم ضارة؟.. استشاري يكشف حقيقة علاقة القهوة بأمراض القلب

قال الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية إن القهوة أو الكافيين غير مضر بالقلب بل موسع للشرايين ومحسن للحالة المزاجية ومضاد للأكسدة ومنشط للجسم ومنبه للدماغ.





وأضاف فوزي خلال استضافته في ندوة صدى البلد، أن القهوة قد تتسبب للبعض في زيادة ضربات القلب، لكن ذلك لا يمنع فوائدها، كما أنها مفيدة للقلب ومضادة للأكسدة ومدرة للبول، لكن بشكل عام القهوة تعطي نتيجتها للجسم حسب الحالة الصحية فربما تكون مفيدة للبعض ومضرة للآخرين.





وعن الكمية التي يجب تناولها يوميًا، أكد الدكتور حسام فوزي أن الذين يعانون من مشاكل بالقلب يجب ألا يتناولوا أكثر من 5 فناجين ويعادل كل فنجان من 30 إلى 50 مل، أما الذين لا يعانون من أمراض القلب، فيمكنهم تناول حتى 7 فناجين باليوم.





كما نصح استشاري أمراض القلب، بضرورة تناول كميات وفيرة من الماء، لكن دون شكل مبالغ فيه حتى لا يتسبب ذلك في التسمم المائي.



