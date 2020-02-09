مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة





بحسب موقع Heathline فيمكنك تجنب أضرار القهوة بالعديد من الطرق البسيطة اليومية وهي :





1- لا تشربها فور الاستيقاظ

الجسم بعد الاستيقاظ من النوم تزداد فيه نسبة الكورتيزول فلا يكون بحاجة إلى تناول القهوة التي تحفز على إفراز هذه المادة، لذا يفضل تناول القهوة بعد ساعتين من الاستيقاظ .





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2- لا تتناولها ليلًا

تناول القهوة في المساء أو الليل يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم، لذا يفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار يوميًا .





3- عدم الإفراط في القهوة

لا تتناول كميات كبيرة من القهوة على مدار اليوم حتى لا تتحول لمشروب ضار، يكفي فقط تناول 2 أو 3 أكواب فقط باليوم.