AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:51 ص
قهوة
قهوة
Advertisements
رشا عوني
اعتاد الكثير على بدء اليوم بفنجان من القهوة فهي تمنح الجسم الطاقة والنشاط والتركيز، والمشروب الرسمي اليومي وخاصة في كل صباح، لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي يتبعها البعض تجعل أضرار القهوة أكثر من فوائدها . 

بحسب موقع Heathline فيمكنك تجنب أضرار القهوة بالعديد من الطرق البسيطة اليومية وهي : 

1- لا تشربها فور الاستيقاظ 
الجسم بعد الاستيقاظ من النوم تزداد فيه نسبة الكورتيزول فلا يكون بحاجة إلى تناول القهوة التي تحفز على إفراز هذه المادة، لذا يفضل تناول القهوة بعد ساعتين من الاستيقاظ . 

اقرأ أيضًا

2- لا تتناولها ليلًا
تناول القهوة في المساء أو الليل يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم، لذا يفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار يوميًا . 

3- عدم الإفراط في القهوة 
لا تتناول كميات كبيرة من القهوة على مدار اليوم حتى لا تتحول لمشروب ضار، يكفي فقط تناول 2 أو 3 أكواب  فقط باليوم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل حدوث كوارث.. عادات تسبب خلل الغدة الدرقية احذريها

تسبب اضطرابات فى المعدة.. اضرار تناول الفيتامينات قبل النوم

ودعي الآرق وتخلصي من التجاعيد بالتخلي عن هذه العادة | اِعرفيها

فيديوجراف| ودع الأرق وتناول المنوم الطبيعي

ضارة بالكلى .. احذر تناول القهوة في الشتاء

القهوة غلط ولا صح ..13 فائدة صحية أبرزها تحسين المزاج والقدرات المعرفية.. اكتشف ماذا يحدث لجسمك عند الإسراف في تناولها

ترشيحاتنا

شاهد.. الصور الحقيقية لحفيدات الراحلة نادية لطفي

عودة الدراسة .. شاهد تلاميذ يرفعون علم مصر في طابور الصباح بإحدى مدارس القاهرة الجديدة اليوم

شاهد .. صورة نادرة لـ قصر البارون خلال بنائه

وزارة الهجرة: نتابع التحقيقات في واقعة التحفظ على مواطن مصري ونجليه في السعودية

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أهم الأخبار ليلا .. محمد رمضان يعتذر للطيار المفصول.. ارتفاع أعداد وفيات كورونا بالصين.. محمد صلاح في الأولمبياد

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته