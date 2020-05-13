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أخبار العالم

عالم روسي كبير: حرارة الصيف قد تسهم في زيادة انتشار كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:07 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
قال ألبرت ريزفانوف مدير مركز الأبحاث السريرية للطب الدقيق والتجديدي في جامعة كازان الاتحادية والذي يقود فريق باحثين لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، إن حرارة الصيف لن تؤدي إلى تدمير الفيروس التاجي على الأسطح بل أنها قد تسهم في زيادة انتشاره في روسيا.
 
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نُسختها الإنجليزية عن "ريزفانوف" قوله إن: "درجات الحرارة المنخفضة في الهواء تزيد بالفعل من قدرة الفيروس على البقاء، درجة الحرارة المثالية للفيروس تتراوح بين 4 و8 درجات وعندما تزداد درجة حرارة الهواء يصبح الفيروس أقل استقرارًا ولكن ليس بالمقدار الأسي أو القيمة الأسية، الفيروس أكثر ما يكون انتقاله عبر الهواء سواء بالتحدث أو العطس أو السعال أو التنفس فقط، والمصافحة والتلامس مع الأسطح التي تلوثت به مؤخرًا وهذه الأمور تحدث بسرعة كبيرة جدًا لا تسمح للفيروس بالتحلل حتى في درجات حرارة الصيف المرتفعة". 

وأوضح العالم الروسي، أنه عندما ترتفع درجات الحرارة للغاية يميل الناس إلى الخروج والتواصل مع بعضهم البعض بدرجة أكبر وهذا قد يصبح عامل خطر إضافيًا.

وسجلت روسيا حتى الآن 242271 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتعافى نحو 48 ألفا من هؤلاء المصابين، وتشير أحدث إحصاءات روسية إلى وفاة 2212 شخصا في جميع أنحاء روسيا بالفيروس المستجد، وقد أطلقت الحكومة الروسية خطا ساخنا عبر الإنترنت لتوعية العامة بشأن أحدث المستجدات بشأن الفيروس.
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