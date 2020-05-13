رغم تفشي كورونا .. السلطات اليابانية تخطط لرفع حالة الطوارئ

اليابان، اليوم الأربعاء، بأن السلطات اليابانية تخطط لرفع حالة الطوارئ التي تم إعلانها في البلاد للحد من وباء فيروس كورونا في 39 محافظة على الأقل. أفادت وسائل الإعلام في، اليوم الأربعاء، بأن السلطات اليابانية تخطط لرفعالتي تم إعلانها في البلاد للحد منفي 39 محافظة على الأقل.





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شينزو آبي العدد النهائي للمحافظات التي ستبقى في حالة تأهب خاصة بناءً على إحصائيات حالات الإصابة يوم الخميس. وبحسب وكالة كيودو للأنباء، من المتوقع أن يقرر رئيس الوزراء اليابانيالعدد النهائي للمحافظات التي ستبقى في حالة تأهب خاصة بناءً على إحصائيات حالات الإصابة يوم الخميس.





وأضافت الوكالة أن هوكايدو وطوكيو وكاناغاوا وسايتاما وأوساكا وهيوجو من بين أكثر المحافظات تضررًا في اليابان، وبالتالي فإن حالة الطوارئ هناك لن يتم رفعها على الأرجح، على عكس أيشي وكيوتو وفوكوكا.





وأعلنت اليابان حالة الطوارئ في أوائل أبريل في سبع مقاطعات وامتدت إلى بقية البلاد في 16 أبريل.





وقد مدد النظام في 6 مايو قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ على الرغم من أن الوضع الوبائي في اليابان في تحسن.



