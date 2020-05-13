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أخبار العالم

رغم تفشي كورونا .. السلطات اليابانية تخطط لرفع حالة الطوارئ

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:51 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
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على صالح
أفادت وسائل الإعلام في اليابان، اليوم الأربعاء، بأن السلطات اليابانية تخطط لرفع حالة الطوارئ التي تم إعلانها في البلاد للحد من وباء فيروس كورونا في 39 محافظة على الأقل.


وبحسب وكالة كيودو للأنباء، من المتوقع أن يقرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي العدد النهائي للمحافظات التي ستبقى في حالة تأهب خاصة بناءً على إحصائيات حالات الإصابة يوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن هوكايدو وطوكيو وكاناغاوا وسايتاما وأوساكا وهيوجو من بين أكثر المحافظات تضررًا في اليابان، وبالتالي فإن حالة الطوارئ هناك لن يتم رفعها على الأرجح، على عكس أيشي وكيوتو وفوكوكا.

وأعلنت اليابان حالة الطوارئ في أوائل أبريل في سبع مقاطعات وامتدت إلى بقية البلاد في 16 أبريل. 

وقد مدد النظام في 6 مايو قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ على الرغم من أن الوضع الوبائي في اليابان في تحسن.

في الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 16000 حالة نشطة و657 حالة وفاة في البلاد، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
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